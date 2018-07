County Dept. of Behavioral Health invites public to view Innovation Plan

Local Advertisement

The public is being asked to provide more input on how the County spends mental health services funds with a special focus on programs that are innovative and creative in providing mental health services.

The Department of Behavioral Health (DBH) has updated its Mental Health Services Act (MHSA) Three Year Program and Expenditure Plan to include projects under the Innovation Component. The Innovation Component allows for short term projects that are new or novel way to provide a service or way of doing business. An example of an Innovation project is the TAY Behavioral Health Hostel, a crisis residential treatment center specifically for Transitional Age Youth, ages 18-25. This update helps DBH keep $2.7 million that could be lost if not used by June 30, 2020, according to Assembly Bill 114.

The Plan can be viewed at www.sbcounty.gov/DBH. There are comment forms in English and Spanish available for feedback.

“DBH is committed to utilizing available funds to create programming that is innovative, helpful and sustainable for the diverse residents of San Bernardino County,” stated Veronica Kelley, DBH Director. “The programs supported by MHSA funding are based on the belief that recovery can happen. Together, we continue to take steps to support a healthy County through community based collaboration and the development of new and effective practices to address the mental health needs of the unserved and underserved populations. I encourage community members to continue participating in the community program planning process.”

For more information on the plan please call (800) 722-9866 or dial 7-1-1 for TTY users.

DBH, through the MHSA, is supporting the Countywide Vision by providing mental health, substance use disorder and recovery services, that promote wellness, recovery and resiliency in our community. Information on the Countywide Vision and the DBH can be found at www.sbcounty.gov/DBH.

Público Invitado a Ver el Plan de Innovación

Se pide al público que proporcione más información sobre cómo el Condado gasta fondos de servicios de salud mental con un enfoque especial en programas innovadores y creativos en la prestación de servicios de salud mental.

La Actualización al Plan de Gasto y Programa de Tres años de la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud Mental (DBH por sus siglas en inglés) incluye proyectos bajo el Componente de Innovación.

El Componente de Innovación permite proyectos a corto plazo a proporcionar un servicio o manera de hacer negocios que sea nueva o novedoso. Un ejemplo de un proyecto de innovación es el Albergue de Salud Mental The STAY (por su nombre en inglés), un centro de tratamiento residencial de crisis específicamente para jóvenes en edad de transición, de edades de 18-25. Esta actualización ayuda a DBH a mantener $2,7 millones que podrían perderse si no se utilizan antes del 30 de junio de 2020, de acuerdo con el Proyecto de Ley de la Asamblea 114.

El Plan puede ser encontrado en www.sbcounty.gov/DBH. Hay formas de comentarios en inglés y español disponibles para comentarios.

“DBH se compromete a utilizar los fondos disponibles para crear programas innovadores, útiles y sostenibles para los residentes diversos del Condado de San Bernardino,” declaró Veronica Kelley, Directora de DBH. “Los programas apoyados por el financiamiento de MHSA se basan en la creencia de que la recuperación puede suceder. Juntos, seguimos adoptando medidas para apoyar a un condado sano a través de la colaboración basada en la comunidad y el desarrollo de prácticas nuevas y efectivas para atender las necesidades de salud mental de las poblaciones no atendidas y marginadas. Animo a los miembros de la comunidad a seguir participando en el proceso de planificación de programas comunitarios”

Para más información sobre el Plan, por favor llame al (800) 722-9866 o marque 7-1-1 para usuarios de TTY.

El Departamento de Salud Mental del Condado, a través de la MHSA, está apoyando la visión del Condado proporcionando servicios de salud mental y desorden de uso de la sustancia y servicios de recuperación, asegurando que los residentes cuentan con los recursos que necesitan para promover el bienestar, la recuperación y la resiliencia en la comunidad. Información sobre la visión del Condado y el Departamento de Salud Mental puede encontrarse en http://www.sbcounty.gov/DBH.