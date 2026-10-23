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¿Siente que su atención médica está fuera de control?
October 25, 2026

IE COMMUNITY NEWS

El Chicano, Colton Courier, Rialto Record

¿Siente que su atención médica está fuera de control?

5 min read
2 days ago Community News

¿Qué pasaría si su atención médica tocara todas las notas correctas? Imagine una experiencia de atención médica en la que todos los integrantes de su equipo estén en perfecta armonía, sus preguntas reciban respuestas rápidamente y tenga a alguien de su lado que apoye su bienestar. Ese es el tipo de atención médica que usted merece, y eso es lo que ofrece Thomas Watson, M.D., en Moreno Valley.

El Dr. Watson está conectado con la comunidad y cuenta con la confianza de pacientes de diversos orígenes, incluidas las familias latinas. Él considera que comprender una cultura y generar confianza con los pacientes es lo que conduce a los mejores resultados de salud. Es una trayectoria que ha construido paciente por paciente.

A través de su estrecha afiliación con Regal Medical Group y Lakeside Community Healthcare, una de las redes dirigidas por médicos más grandes del sur de California, el Dr. Watson lo conecta con los mejores hospitales, especialistas, laboratorios, centros de radiología y programas de apoyo del sur de California.

Un equipo de atención médica de primer nivel creado en torno a usted

Cuando agrega al Dr. Watson y a nuestro grupo médico a su plan Medicare Advantage, sucede algo especial. Todo encaja como cuando comienza a sonar un disco perfecto. Usted obtiene un equipo coordinado y compasivo que se enfoca en usted y en su bienestar. Levantamos la aguja del ruido y aumentamos el volumen del apoyo que recibe, no solo como una promesa, sino como la base de la manera en que estamos presentes para usted todos los días.

Esa armonía es posible porque sus médicos, especialistas y coordinadores de atención están conectados y se comunican entre sí. Usted pasa menos tiempo repitiendo la misma información y más tiempo sintiéndose mejor y disfrutando de las cosas que le gustan. Sus objetivos de salud se convierten en la melodía compartida que todos los integrantes de su equipo trabajan para interpretar juntos.

Así es como esto funciona en la práctica:

  • Líneas de atención personalizada para personas mayores, listas para responder sus preguntas y ayudar a los miembros de Medicare Advantage a orientarse en su atención médica, porque nadie debería sentirse perdido al intentar encontrar su ritmo.
  • Equipos de atención coordinada, dedicados a ayudar a los miembros a controlar enfermedades crónicas y vivir bien, todos los días del año.
  • Programa My Wellness Passport, mediante el cual los miembros de Medicare Advantage pueden obtener recompensas simplemente por completar actividades saludables que cumplan con los requisitos, porque cuidar de uno mismo merece una ovación de pie.

Lo acompañamos exactamente donde se encuentra en su camino

“El objetivo es brindar una experiencia centrada en el miembro”, afirma el Dr. Watson. “Creemos en la importancia de una atención médica integral que le brinde acceso a proveedores que hablen su idioma y comprendan su cultura”. Ese compromiso con la competencia cultural significa que usted puede mostrarse tal como es y recibir una atención que realmente refleje quién es. Es un compromiso en el que nunca perderemos el ritmo.

Porque la atención médica no es igual para todos. Nuestro enfoque tampoco lo es. “Independientemente de la etapa en la que se encuentre un miembro en su camino hacia la salud, lo acompañamos desde ese punto”, afirma Jill Selby, vicepresidenta sénior de Marketing y Comunicaciones de Regal Medical Group y Lakeside Community Healthcare. “Trabajamos con los miembros enfocándonos en realizar cambios realistas que conduzcan a hábitos de vida saludables y duraderos”.

Esa filosofía está presente en todo lo que ofrecemos. En HealthyWayEvents.com, los miembros pueden explorar clases de acondicionamiento físico en línea y eventos comunitarios presenciales diseñados para mantenerlos activos, sociables e inspirados. Creemos que el bienestar se disfruta mejor con una excelente lista de reproducción musical y una compañía aún mejor. Para los miembros que controlan enfermedades crónicas, ofrecemos apoyo y servicios adicionales adaptados a sus necesidades específicas.

No deje pasar su período de inscripción de Medicare

Marque estas fechas importantes en su calendario: el Período de Inscripción Anual (AEP) de Medicare se lleva a cabo del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026. Esta es su oportunidad para revisar, comparar y actualizar su cobertura de Medicare para 2027. Y dado que los planes de Medicare cambian cada año, no querrá dejar que este plazo se desvanezca antes de actuar.

Trabajar con un agente de seguros independiente y con licencia puede facilitar mucho todo el proceso. El agente lo guiará a través de sus opciones y se asegurará de que no esté pagando de más ni perdiéndose beneficios que ya se ha ganado. Cambiarse a un plan de salud Medicare Advantage, por ejemplo, podría ayudar a reducir sus gastos de bolsillo y, al mismo tiempo, agregar cobertura dental, auditiva y otros servicios esenciales que merecen un lugar en su lista de reproducción.

Hagamos de 2027 su año de mayores éxitos

Todo comienza con elegir el grupo médico y el plan adecuados. El Dr. Watson, Regal Medical Group y Lakeside Community Healthcare están listos para ayudarlo a preparar la banda sonora de su año más saludable, con atención coordinada, apoyo comunitario genuino y la atención personalizada que verdaderamente merece.

Para obtener más información y programar una revisión individual de sus beneficios, llame al (909) 787-1735, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Los usuarios de TDD/TTY pueden marcar el 711. Hablará con Mónica Ruiz Bustos, una agente de seguros independiente y con licencia (Licencia de California #0K59843). Ella lo ayudará a asegurarse de que esté aprovechando al máximo su Medicare.

No deje que esta oportunidad acumule polvo en el estante. Dé vuelta al disco, coloque la aguja y hagamos que su atención médica suene de la mejor manera posible. Su mejor año de atención médica comienza ahora.

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